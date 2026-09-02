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Царьград

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"Золотой век" закончился? Пугачёва и её семья столкнулись с финансовыми проблемами

"Золотой век" закончился? Пугачёва и её семья столкнулись с финансовыми проблемами

Потеря бизнеса, замороженные счета и проблемы у детей и внуков – так, по мнению аналитиков, выглядит финал "золотого века" Аллы Пугачёвой.

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