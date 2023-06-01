Генсек НАТО Столтенберг скоро посетит Анкару для обсуждения вступления Стокгольма в Альянс

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в скором времени посетит Анкару с целью обсуждения вступления Стокгольма в НАТО.
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