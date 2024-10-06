Прогреваем «котел» и рубим «фарш» из боевиков. Наши бьют ВСУ в Кураховке и Горняке Юлия СоколоваНа Покровском направлении линии боевого соприкосновения (ЛБС) российская армия усилила давление на ВСУ, добиваясь стратегического преимущества.
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