В Липецке нужны доноры с первой отрицательной группой крови

В Липецке срочно требуются доноры с первой отрицательной группой крови для помощи пациентам. Сдать кровь можно с 4 по 14 сентября, предварительно уточнив детали в регистратуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
- В РФ исследуют пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым