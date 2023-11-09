В США раскрыли подробности удара по высокопоставленным военным ВСУ в Запорожье

МОСКВА, 9 ноября, ФедералПресс. Несколько высокопоставленных украинских военных погибли при ракетном ударе во время церемонии награждения бойцов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)