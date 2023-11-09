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ФедералПресс

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В США раскрыли подробности удара по высокопоставленным военным ВСУ в Запорожье

В США раскрыли подробности удара по высокопоставленным военным ВСУ в Запорожье

МОСКВА, 9 ноября, ФедералПресс. Несколько высокопоставленных украинских военных погибли при ракетном ударе во время церемонии награждения бойцов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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