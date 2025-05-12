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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Брандта и Адейеми по 10 очков за игру с «Байером». Оба полузащитника «Дортмунда» сделали 1+1

В 1-м тайме Юлиан Брандт забил с передачи Карима Адейеми, а во 2-м уже Брандт сделал ассист на Адейеми.

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