Павла Дурова заподозрили в тайной женитьбе на возлюбленной Юлии Вавиловой

10 октября основателю одного из самых популярных мессенджеров Павлу Дурову исполнилось 40 лет. День рождения он отметил в обществе своей возлюбленной Юлии Вавиловой, о чем стало известно из публикаций последней в социальной сети.
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