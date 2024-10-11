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Мода и Шоу-бизнес

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  • Татьяна Мельникова
    Алла будет спасать свои богатства, в разводе это будет сделать прощеПугачева рассказа...
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Павла Дурова заподозрили в тайной женитьбе на возлюбленной Юлии Вавиловой

Павла Дурова заподозрили в тайной женитьбе на возлюбленной Юлии Вавиловой

10 октября основателю одного из самых популярных мессенджеров Павлу Дурову исполнилось 40 лет. День рождения он отметил в обществе своей возлюбленной Юлии Вавиловой, о чем стало известно из публикаций последней в социальной сети.

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