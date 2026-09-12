БРИКС против колониалистов: Путин о чужих «правилах», ООН и многополярности

12 сентября в Нью-Дели продолжилась работа саммита БРИКС. Президент России Владимир Путин принял участие в ключевых мероприятиях форума и выступил с рядом заявлений, посвящённых совместному развитию стран объединения, формированию многополярного мира и необходимости обновления системы глобального управления.
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