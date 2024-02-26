Зеленский заявил, что в 2019 году Путин призывал к прекращению огня в Донбассе

Президент Украины рассказал, что в 2019 году Путин поднимал вопрос о прекращении огня в Донбассе. Он также поделился своим мнением о неэффективности минских соглашений по выводу войск, утверждая, что даже при продолжении их вывода конфликт еще десятилетиями будет оставаться замороженным.
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