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Царьград

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Верховный суд пересмотрит приговор пожизненно осужденному экс-сенатору Арашукову

Верховный суд пересмотрит приговор пожизненно осужденному экс-сенатору Арашукову

В Верховном суде обжалуют приговор экс-сенатору от КЧР Арашукову.Верховный суд России пересмотрит приговор пожизненно осужденному бывшему члену Совета Федерации от КЧР Рауфу Арашукову и его отцу, которые отбывают пожизненное наказание в «Черном дельфине».

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