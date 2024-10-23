Верховный суд пересмотрит приговор пожизненно осужденному экс-сенатору Арашукову

В Верховном суде обжалуют приговор экс-сенатору от КЧР Арашукову.Верховный суд России пересмотрит приговор пожизненно осужденному бывшему члену Совета Федерации от КЧР Рауфу Арашукову и его отцу, которые отбывают пожизненное наказание в «Черном дельфине».