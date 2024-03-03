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Есть 2 типа женщин: одни готовы вставать пораньше ради красоты, другие я

Есть 2 типа женщин: одни готовы вставать пораньше ради красоты, другие я

Интересный вопрос у меня к вам — способны ли вы на утренние подвиги во имя красоты? Как проходит ваша утренняя рутина в будни, когда надо рано выходить на работу или учебу? Женщины, готовые встать пораньше Как меня восхищают женщины, которые могут пожертвовать сном.

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