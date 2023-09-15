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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Неймара против «Аль-Рияда», «Аль-Наср» Роналду сыграет в субботу

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Неймара против «Аль-Рияда», «Аль-Наср» Роналду сыграет в субботу

В пятницу «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома примет «Аль-Рияд».  В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду проведет гостевой матч с «Аль-Раэдом».

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