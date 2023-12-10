RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Толстый, безобразный, расплывшийся во все стороны: жид Зильбертруд...Быков заявил пран...
  • Лидия Санникова
    Кто на этом заработал. Почему с рук сходит пособникам мигрантов? Почему Матвиенко и гд ничего не делает?МВД: семьи затуши...
  • Евгений Синельников
    а посидеть на дорожку? и как раз заработают на проезд из России!МВД: семьи затуши...

Отец устроившей стрельбу в Брянске школьницы арестован на два месяца

Отец устроившей стрельбу в Брянске школьницы арестован на два месяца

Суд принял решение об аресте отца школьницы, которая устроила стрельбу в школе в Брянске. Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц, а также в  «доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего», напоминает пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх