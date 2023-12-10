Отец устроившей стрельбу в Брянске школьницы арестован на два месяца

Суд принял решение об аресте отца школьницы, которая устроила стрельбу в школе в Брянске. Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц, а также в «доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего», напоминает пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.