Приказ подкреплён действием. Русские солдаты взяли в плен французских инструкторов

Регина Толстоброва А и правда. зачем они нужны в плену. потом домой отпустят. а они снова потом приползут.

Алексей Куницын С 2022-24 году более 300 граждан Франции уже погибли на Украине. Так же как и в 1812,1814,1852,1920,1945 году. Видимо, президенту Франции очень хочется увидеть гробы под Олимпийскими Французскими флагами. Интересно, какие байки рассказывают безутешным французским жёнам и сиротам?