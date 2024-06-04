В Сети появилось видео с процессом взятия в плен французских инструкторов. Наши солдаты отдали им приказ сдаваться, после чего подкрепили его действием.
Приказ подкреплён действием. Русские солдаты взяли в плен французских инструкторов
Комментарии
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Регина Толстоброва
А и правда. зачем они нужны в плену. потом домой отпустят. а они снова потом приползут.
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13 час.
Алексей Куницын
С 2022-24 году более 300 граждан Франции уже погибли на Украине. Так же как и в 1812,1814,1852,1920,1945 году. Видимо, президенту Франции очень хочется увидеть гробы под Олимпийскими Французскими флагами. Интересно, какие байки рассказывают безутешным французским жёнам и сиротам?
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12 час.
Ратник Ратник
И под телекамеры всю эту передачу. До рулителей это по барабану, а вот люди увидят, может кто задумается...
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6 час.
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