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Трамп: США возобновляют работу угольных шахт

Трамп: США возобновляют работу угольных шахт

США возобновляют добычу угля, чтобы увеличить производство энергии, сообщил президент Дональд Трамп.Он подчеркнул, что это будет уголь нового поколения, получаемый с использованием современных технологий, которые позволяют значительно повысить мощность при снижении уровня загрязнения.

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