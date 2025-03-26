Трамп: США возобновляют работу угольных шахт

США возобновляют добычу угля, чтобы увеличить производство энергии, сообщил президент Дональд Трамп.Он подчеркнул, что это будет уголь нового поколения, получаемый с использованием современных технологий, которые позволяют значительно повысить мощность при снижении уровня загрязнения.