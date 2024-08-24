Уж Сталин бы вам всем показал

Но такого мы не увидим. Битвы в инфопространстве. Что больше всего сегодня смущает и даже вызывает тревогу, так это новости с линии боевого соприкосновения от людей, находящихся от неё за 1,5-2 тысячи километров, весь день проводящих на т/г каналах каких-то инсайдеров, бойцов известных подразделений, вражеских ресурсов и потом переписывающих эти новости и слухи к себе.