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Царьград

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В Италии повторили "скандал" в Белом доме. Получилась чистая комедия

В Италии повторили "скандал" в Белом доме. Получилась чистая комедия

Очередному украинцу показали, где его место, когда он стал повышать голос и отпускать неуместные шуточки.

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Галина Малыхина
Борзеют и требуют... Все берега потеряли...
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