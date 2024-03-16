МО РФ сообщило об уничтожении места базирования боевиков в Сирии

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что боевая авиация Вооружённых сил державы ликвидировала объекты, где находились боевики террористических группировок на сирийской территории.
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