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Черногория привлекает туристов из РФ новыми отелями и увеличивает число рейсов

Черногория привлекает туристов из РФ новыми отелями и увеличивает число рейсов

Летний сезон 2025 года обещает стать успешным для туризма в Черногории. АТОР прогнозирует рост потока туристов из России на 25-30%, что связано с несколькими ключевыми факторами, сказано на сайте ассоциации.

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