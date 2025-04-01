Черногория привлекает туристов из РФ новыми отелями и увеличивает число рейсов

Летний сезон 2025 года обещает стать успешным для туризма в Черногории. АТОР прогнозирует рост потока туристов из России на 25-30%, что связано с несколькими ключевыми факторами, сказано на сайте ассоциации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии