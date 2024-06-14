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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» интересен Дуран. «Астон Вилла» хочет 40 млн фунтов за форварда

Таково пожелание «Астон Виллы», которая в январе 2023 года купила 20-летнего форварда сборной Колумбии у «Чикаго Файр» за 18 млн.

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