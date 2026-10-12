✈️На следующей неделе омский аэропорт представит новое, осенне-зимнее расписание полетов. Сейчас из Омска выполняются прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Краснодар, Минводы, Казань, Новосибирск, Иркутск, Тобольск, Горно-Алтайск, Норильск, Екатеринбург, по направлениям, популярным у вахтовиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым