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Новости Омска

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✈️На следующей неделе омский аэропорт представит новое, осенне-зимнее расписание

✈️На следующей неделе омский аэропорт представит новое, осенне-зимнее расписание полетов. Сейчас из Омска выполняются прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Краснодар, Минводы, Казань, Новосибирск, Иркутск, Тобольск, Горно-Алтайск, Норильск, Екатеринбург, по направлениям, популярным у вахтовиков.

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