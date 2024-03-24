😊 Муралы в Сириусе готовы Их начали создавать перед ВФМ, сейчас работы завершены. Создавали их художники из России, Испании и Мексики.
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😊 Муралы в Сириусе готовы Их начали создавать перед ВФМ, сейчас работы завершены. Создавали их художники из России, Испании и Мексики.