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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пикапы, расчеты АГС, минометные расчеты, пункты управления БпЛА и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты РСЗО «Град» общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пикапы, расчеты АГС, минометные расчеты, пункты управления БпЛА и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.

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