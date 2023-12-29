Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее новое положение о паспорте гражданина Российской Федерации.
Правительство утвердило новое положение о паспорте гражданина России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Пятую графу надо вернуть в новых паспортах... Чтоб им РОССИЯ МЁДОМ НИ КАЗАЛАСЬ... (которую они оскорбляют на каждом шагу)...
Ответить
1 д.
RР
Rakhmatovacsp Рахматова
Я тоже поддерживаю введение 5 статьи - о национальности! Нет, не только из - за мигрантов. Надоело, что под русскими фамилиями скрываются враги россиян, - евреи! А, поскольку все они во власти, они ни за что не допустят введения 5 статьи - об указании национальности! Хитросделанный народец...
Ответить
22 час.
Свежие комментарии