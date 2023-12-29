Правительство утвердило новое положение о паспорте гражданина России

Пятую графу надо вернуть в новых паспортах... Чтоб им РОССИЯ МЁДОМ НИ КАЗАЛАСЬ... (которую они оскорбляют на каждом шагу)...

RР

Rakhmatovacsp Рахматова

Я тоже поддерживаю введение 5 статьи - о национальности! Нет, не только из - за мигрантов. Надоело, что под русскими фамилиями скрываются враги россиян, - евреи! А, поскольку все они во власти, они ни за что не допустят введения 5 статьи - об указании национальности! Хитросделанный народец...