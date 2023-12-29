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Правительство утвердило новое положение о паспорте гражданина России

Правительство утвердило новое положение о паспорте гражданина России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее новое положение о паспорте гражданина Российской Федерации.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Пятую графу надо вернуть в новых паспортах... Чтоб им РОССИЯ МЁДОМ НИ КАЗАЛАСЬ... (которую они оскорбляют на каждом шагу)...
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1 д.
Rakhmatovacsp Рахматова
Я тоже поддерживаю введение 5 статьи - о национальности!  Нет, не только из - за мигрантов. Надоело, что под русскими фамилиями скрываются враги россиян, - евреи!  А, поскольку все они во власти, они ни за что не допустят введения 5 статьи - об указании национальности!  Хитросделанный народец...
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22 час.

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