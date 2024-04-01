Имя: Хейзел Фамилия: Мур Полное имя: Хейзел Мур Национальность: американец Родилась: 9 июня 2000 г. Страна: Нью-Йорк, США Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: зеленый/коричневый Размеры: (США) 36-26-37 (ЕС) 91-66-94 Рост: 5,7; 170 см Хейзел Мур в Instagram – @nothazelmoore #Hazel #Moore.
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