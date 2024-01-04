ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Список вопросов от нормального мужчины к женщине

Список вопросов от нормального мужчины к женщине

Нашла на просторах интернета крик души одного мужчины. Он считает, что всех мужчин бессовестно обманули.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Автор женщина. Судьи почти все женщины. Перекос априори.
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10 час.
Майя Maja
Мировых - да, но немногим больше ( около 66%). Федеральных - больше мужчин (и намного больше). Конституционный суд... так там вообще их 13 судей только 2 женщины...То же самое относится к вертикальной иерархии на территории суда: в среднем председателями судов являются лишь 37% женщин..  И еще не надо забывать. что судейский корпус по большей части формируется из секретарей и помощников судей. На эту часто низкооплачиваемую работу женщины приходят чаще, чем мужчины. В этом и проблема. - мужчины хотят априори сразу и много денег и не хотят много и долго учиться.((
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9 час.
Сергей Seregin
👎
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6 час.

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