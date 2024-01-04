Список вопросов от нормального мужчины к женщине

Майя Maja

Мировых - да, но немногим больше ( около 66%). Федеральных - больше мужчин (и намного больше). Конституционный суд... так там вообще их 13 судей только 2 женщины...То же самое относится к вертикальной иерархии на территории суда: в среднем председателями судов являются лишь 37% женщин.. И еще не надо забывать. что судейский корпус по большей части формируется из секретарей и помощников судей. На эту часто низкооплачиваемую работу женщины приходят чаще, чем мужчины. В этом и проблема. - мужчины хотят априори сразу и много денег и не хотят много и долго учиться.((