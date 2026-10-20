Для привлечения клиентов самозанятые задействуют разные каналы. Среди тех, кто уже продвигается или только собирается это делать, 37% выбирают площадки электронной коммерции, 34% — на мессенджеры, по 20% — на специализированные сайты и поисковые системы, согласно исследованию «Авито Промо».