Для привлечения клиентов самозанятые задействуют разные каналы. Среди тех, кто уже продвигается или только собирается это делать, 37% выбирают площадки электронной коммерции, 34% — на мессенджеры, по 20% — на специализированные сайты и поисковые системы, согласно исследованию «Авито Промо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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