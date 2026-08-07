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Вероника Яметова: «На льду работаем над тройным акселем. Возможно, будем добавлять его в программу»

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала о подготовке к новому сезону.  В марте спортсменка перешла из группы Сергея Давыдова в школу Евгения Плющенко.

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