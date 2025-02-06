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Царьград

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Курщина. Могилизация ВСУ идёт полным ходом. Об этом не расскажут в сводках

Курщина. Могилизация ВСУ идёт полным ходом. Об этом не расскажут в сводках

Очередная попытка наступления ВСУ в Курской области получилась шумной с медийной точки зрения, но провальной с точки зрения эффективности.

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АндрейБорков
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