Жимолость съедобная неприхотлива, но задачки садоводам задает регулярно

﻿﻿Съедобная жимолость неприхотлива, но часто доставляет проблемы садоводам. Давайте узнаем ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о выращивании этой культуры и разберемся, как ежегодно получать с ее кустов хороший урожай ягод.