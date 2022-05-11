Технополис «Москва» расширяет сотрудничество с партнерами из Китая

Представители особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» обсудили на встрече с партнерами из крупной особой технологической зоной Китая «Цзянбэй Синьцюй» сотрудничество в сфере микроэлектроники, информационных технологий и биомедицины.