Министр ВС Франции Лекорню: не можем запретить гражданам воевать на Украине

РИАМО - 20 янв. Министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить гражданам, которые не являются военными, добровольно отправляться в зону украинского конфликта для защиты интересов Киева.
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