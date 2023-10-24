Политик напомнил, что мир стал многополярным и попытки изменить его "по лекалам США" не приведут ни к чему хорошему Президента США Джо Байдена необходимо изолировать для предотвращения новой мировой войны.
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