В Госдуму внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в дом

С инициативой выступили депутаты партии ЛДПР Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, согласно которому граждане смогут использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом без риска уголовного наказания, законопроект оказался в распоряжении РИА Новости.
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