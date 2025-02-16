В Госдуму внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в дом

С инициативой выступили депутаты партии ЛДПР Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, согласно которому граждане смогут использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом без риска уголовного наказания, законопроект оказался в распоряжении РИА Новости.