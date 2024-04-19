«Историческая ситуация». Ценам на вторичку предсказали резкий взлет

###abc-test="news_cta-digits_inc021_page_core"###Ситуация, когда разница цен между первичным и вторичным рынками находится на историческом максимуме в 40%, должна рано или поздно выправиться, считает основатель и генеральный директор инвестиционной флиппинговой компании Todayprice Игорь Галузин.