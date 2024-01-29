Independent: британцы рискуют остаться без европейских мясных и молочных продуктов

Руководители продовольственного сектора предупреждают, что пармская ветчина, испанские колбаски чоризо и французские сыры могут начать исчезать с прилавков Великобритании из-за новых правил импорта после выхода страны из ЕС, пишет The Independent.
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