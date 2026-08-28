Подросток подхватил редкого паразита после укуса комара в Подмосковье

www.globallookpress.com/Christian Prandl/imageBROKER.com В Детский научно-клинический центр имени Рошаля обратился подросток с болезненным образованием в области правого яичка, которое не проходило больше двух лет.
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