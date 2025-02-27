На "Госуслугах" создается "Цифровое портфолио обучающегося". Для кого и зачем?

В России на портале "Госуслуги" разрабатывается новый проект — "Цифровое портфолио обучающегося", которое будет хранить важную информацию об образовании пользователей и открывать доступ к различным государственным услугам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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