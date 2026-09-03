Путин отметил позитивный настрой Трампа на конструктивную работу

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что видит позитивный настрой своего американского коллеги Дональда Трампа на конструктивную работу.
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