Poll Shows Biden Border Policy Has Backfired With Latinos Authored by Bill King via RealClear Wire, A poll by the University of Houston was released last week on the prospects for the March primary elections and the November general election in Texas.
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