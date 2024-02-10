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Zero Hedge

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Poll Shows Biden Border Policy Has Backfired With Latinos

Poll Shows Biden Border Policy Has Backfired With Latinos

Poll Shows Biden Border Policy Has Backfired With Latinos Authored by Bill King via RealClear Wire, A poll by the University of Houston was released last week on the prospects for the March primary elections and the November general election in Texas.

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