На Западе предсказали кризис НАТО и прекращение помощи Украине

Некоторые страны НАТО могут отказаться от продолжения помощи Украине и конфронтации с Россией. Кризис Североатлантического альянса и прекращение его членами поддержки Киева предсказал почетный профессор права Оксфордского университета Деррик Уайетт в статье для Politico.