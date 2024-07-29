На Западе предсказали кризис НАТО и прекращение помощи Украине

Некоторые страны НАТО могут отказаться от продолжения помощи Украине и конфронтации с Россией. Кризис Североатлантического альянса и прекращение его членами поддержки Киева предсказал почетный профессор права Оксфордского университета Деррик Уайетт в статье для Politico.
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