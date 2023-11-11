Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США готовится к войне с КНР, поэтому в плане переговоров Байдена и Си содержатся оскорбления стране

Politico: Байден надавит на Си Цзиньпина по Ирану на встрече АТЭС на следующей неделеДжо Байден призовет Си Цзиньпина использовать свое влияние на Тегеран, чтобы помешать Ирану и его ставленникам использовать войну между Израилем и ХАМАСОМ для разжигания более широкого регионального конфликта.

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Комментарии
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Борис Виленский
А у Китая гиперзвук...
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