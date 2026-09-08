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Минобороны РФ: Уничтожено производство боевых частей для ракет «Фламинго»

Минобороны РФ: Уничтожено производство боевых частей для ракет «Фламинго»

ВС России нанесли массированный удар по объектам украинского ОПК и энергетики, сообщили в Минобороны.

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