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Цена на «борщевой набор», замедление старения и нехватка стоматологов

Цена на «борщевой набор», замедление старения и нехватка стоматологов

- Американская корпорация OpenAI заявила, что ее внутренняя модель на основе искусственного интеллекта (ИИ) смогла найти решение уравнений Навье – Стокса; - Цена на «борщевой набор» за год выросла: капуста — на 38%, свекла, лук, картофель — примерно на треть, морковь — на 20%; - Частные и государственные клиники столкнулись с нехваткой стоматологов, особенно ортодонтов (дефицит 15%), имплантологов, детских стоматологов и челюстно-лицевых хирургов; - Ученые с помощью ИИ разработали препарат для замедления старения; - В Московском регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков.

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