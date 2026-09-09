Цена на «борщевой набор», замедление старения и нехватка стоматологов

- Американская корпорация OpenAI заявила, что ее внутренняя модель на основе искусственного интеллекта (ИИ) смогла найти решение уравнений Навье – Стокса; - Цена на «борщевой набор» за год выросла: капуста — на 38%, свекла, лук, картофель — примерно на треть, морковь — на 20%; - Частные и государственные клиники столкнулись с нехваткой стоматологов, особенно ортодонтов (дефицит 15%), имплантологов, детских стоматологов и челюстно-лицевых хирургов; - Ученые с помощью ИИ разработали препарат для замедления старения; - В Московском регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков.