Способность Украины продолжать антироссийскую войну и наносить террористические удары, почти полностью зиждется на американской военной, информационной и финансовой помощи .
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