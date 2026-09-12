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Украина создаст фонд first-loss на $3–4 млрд для покрытия военных убытков бизнеса

Украина создаст фонд first-loss на $3–4 млрд для покрытия военных убытков бизнеса

Правительство Украины планирует с января 2027 года запустить специальный фонд для компенсации бизнесу убытков, связанных с военными рисками.

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