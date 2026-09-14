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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Петров о ситуации с Кравцовым в «Тракторе»: «Не вижу конфликта. Уверен, что стороны найдут компромисс. Виталий – порядочный парень»

Экс-защитник « Трактора » Алексей Петров высказался о ситуации с контрактом Виталия Кравцова .  26-летний форвард челябинцев в это межсезонье порвал ахилл и выбыл на длительный срок.

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