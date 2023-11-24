«Про мертвых либо хорошо, либо ничего», — SHAMAN дерзко ответил Шарлоту на провокацию

Певца SHAMAN`а публике удалось полюбить за считанные месяцы. Несмотря на то, что молодой парень давно развивает свою карьеру и обожает музыку с юного возраста, «стрельнула» его карьера только год назад, как считают многие россияне, ведь он получил невероятно высокую популярность, признание публики и огромное количество предложений по работе.