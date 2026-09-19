Украина потратит 1,18 трлн гривен на госдолг в следующем году

В следующем году Украина планирует потратить 1,18 трлн гривен на обслуживание и погашение госдолга. Ожидается привлечение дополнительных 1,66 трлн гривен в 2027 году, при этом госдолг достигнет более 275,5 млрд долларов, составив 110,4% ВВП.