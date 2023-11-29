В МГУ создали нейроимпланты, которые позволят "чувствовать" протезы

ТАСС/dpa/picture-alliance Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали прототипы нейроимплантов, позволяющие людям с ампутацией конечностей "чувствовать" протезы и лучше ими управлять.
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